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Спутниковые снимки от 25 июля, похоже, показывают прямое попадание в предполагаемое топливохранилище для истребителей и топливозаправщиков на авиабазе Муафак аль-Салти в Иордании.

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