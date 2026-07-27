Спутниковые снимки от 25 июля, похоже, показывают прямое попадание в предполагаемое топливохранилище для истребителей и топливозаправщиков на авиабазе Муафак аль-Салти в Иордании.
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Спутниковые снимки от 25 июля, похоже, показывают прямое попадание в предполагаемое топливохранилище для истребителей и топливозаправщиков на авиабазе Муафак аль-Салти в Иордании.
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