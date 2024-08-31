В Астрахани наградили лучших работников нефтегазовой отрасли

В этом году День работников нефтяной и газовой промышленности выпадает на 1 сентября. Накануне по данному случаю в резиденции губернатора Астраханской области состоялось торжественное мероприятие, где чествовали лучших представителей отрасли в нашем регионе.
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