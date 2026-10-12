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Аргументы недели

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Как в ПФР монополизировали госзакупки и сколько стоила победа в тендерах

Как в ПФР монополизировали госзакупки и сколько стоила победа в тендерах

Громкое дело о коррупции в Пенсионном фонде России выходит на финишную прямую — материалы уже поступили в Генеральную прокуратуру, а после утверждения обвинительного заключения их направят в Пресненский районный суд.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Евгений Сухов
Евгений Сухов

Структура,которую давно пора национализировать,то есть ликвидировать с проверкой доходов и расходов чиновников всех уровней с верху до низу. Кроме повышения пенсий нынешним пенсионерам это ничем не грозит.

Профиль пользователя Михаил михаил
Михаил михаил

Тендеры - это основа для ворья. Но как же теперь без тендеров когда гос-во отбросило от себя всю ответственность . Так и будут отчитываться о борьбе с коррупцией на радость 58% осознанных терпил.

Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

это называется клановость в госструктурах и ее не вывести без смертной казни и конфискации у всех близких родственников . ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРОТИВ ЭТОГО ДРУГОГО НЕ ПРИДУМАЛО ----ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАКАЗЫВАЛОСЬ СМЕРТЬЮ СО ВРЕМЕН РОДОПЛЕМЕННОГО СТРОЯ ИНАЧЕ ЭТО МОГЛО УНИЧТОЖИТЬ ПЛЕМЯ . а у нас предательство стало умение жить --предавая свой народ и тем более пенсионеров многие которые в тяжелые годы честным трудом старались для страны