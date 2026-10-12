Как в ПФР монополизировали госзакупки и сколько стоила победа в тендерах

Громкое дело о коррупции в Пенсионном фонде России выходит на финишную прямую — материалы уже поступили в Генеральную прокуратуру, а после утверждения обвинительного заключения их направят в Пресненский районный суд.
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Структура,которую давно пора национализировать,то есть ликвидировать с проверкой доходов и расходов чиновников всех уровней с верху до низу. Кроме повышения пенсий нынешним пенсионерам это ничем не грозит.
Тендеры - это основа для ворья. Но как же теперь без тендеров когда гос-во отбросило от себя всю ответственность . Так и будут отчитываться о борьбе с коррупцией на радость 58% осознанных терпил.
это называется клановость в госструктурах и ее не вывести без смертной казни и конфискации у всех близких родственников . ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРОТИВ ЭТОГО ДРУГОГО НЕ ПРИДУМАЛО ----ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАКАЗЫВАЛОСЬ СМЕРТЬЮ СО ВРЕМЕН РОДОПЛЕМЕННОГО СТРОЯ ИНАЧЕ ЭТО МОГЛО УНИЧТОЖИТЬ ПЛЕМЯ . а у нас предательство стало умение жить --предавая свой народ и тем более пенсионеров многие которые в тяжелые годы честным трудом старались для страны
Надо же! А управляющий ПФР, конечно же, не знал!!! И что ПФР разворовывают - тоже никто не знал! (кроме тех, кто придумал хитрую операцию по ограблению предпенсионеров!)