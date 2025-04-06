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Царьград

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Су-34 наносит удар по ВСУ в Курской области под прикрытием Су-35

Су-34 наносит удар по ВСУ в Курской области под прикрытием Су-35

Минобороны России сообщило об успешном ударе фронтового бомбардировщика Су-34 по позициям ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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