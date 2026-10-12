Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет на Ямале

На Ямале до 27 октября продлится ежегодный просветительский проект в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.
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