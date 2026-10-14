Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин потребовал от "управляшек" оперативно решить проблемы с отоплением у смолян

Губернатор Василий Анохин потребовал от "управляшек" оперативно решить проблемы с отоплением у смолян

В Смоленской области продолжается процесс подачи тепла в жилой фонд. Несмотря на то, что отопительный сезон стартовал, многие жители региона столкнулись с тем, что батареи в их квартирах остаются холодными.

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