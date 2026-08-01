Силы ПВО за сутки сбили 743 беспилотника ВСУ

По данным Министерства обороны России, за прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 743 беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 15 управляемых авиационных бомб, применённых ВСУ.
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