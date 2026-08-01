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Наш потерянный мир

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Силы ПВО за сутки сбили 743 беспилотника ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили 743 беспилотника ВСУ

По данным Министерства обороны России, за прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 743 беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 15 управляемых авиационных бомб, применённых ВСУ.

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