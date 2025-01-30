Следователи готовят Бастрыкину доклад после новости о том, что в больнице Петербурга медбрат бьет пациентов

Проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину скоро представят доклад о ходе проверки по факту противоправных действий медбрата в больнице Петербурга.
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