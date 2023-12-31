«Повсюду будут монументы Путину» – в Киеве поставили Украине «очень страшный диагноз»

Это чучело считает, что все, из СССР родом - его внимания не заслуживает. Но одного только - презрения...

ВФ

Владимир Фердман

А ведь четко просчитали, что все противовесные голоса распределятся между 30-40 претендентами и подбирали их таким образом, чтоб за каждым были свои голоса и тогда основному претенденту надо только чуть - чуть поднапрячь избирательные комиссии, чтоб победить