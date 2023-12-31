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«Повсюду будут монументы Путину» – в Киеве поставили Украине «очень страшный диагноз»

«Повсюду будут монументы Путину» – в Киеве поставили Украине «очень страшный диагноз»

Политнавигатор Украинское руководство должно отменить самоубийственную мобилизацию и пойти на переговоры с Россией, иначе «незалежная» перестанет существовать.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Это чучело считает, что все, из СССР родом - его внимания не заслуживает. Но одного только - презрения...
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17 час.
ВФ
Владимир Фердман
А ведь четко просчитали, что все противовесные голоса распределятся между 30-40 претендентами и подбирали их таким образом, чтоб за каждым были свои голоса и тогда основному претенденту надо только чуть -  чуть поднапрячь избирательные комиссии, чтоб победить
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16 час.
николай николай
Идиотизм , Сталина ставить на каждой улице
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8 час.

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