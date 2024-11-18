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Боррель заявил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь РФ

Боррель заявил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь РФ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что он изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь территории Российской Федерации западным оружием.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Надо эту мразь уничтожить, такие не имеют права на жизнь!
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17 час.

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