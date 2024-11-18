Боррель заявил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь РФ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что он изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь территории Российской Федерации западным оружием.
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