Полноприводный Соболь NN: первое знакомство

Из легкой техники ГАЗ привез на Комтранс несколько интересных машин – в частности, «скорую помощь» на базе ГАЗели NN заводского производства с задней пневмоподвеской и прототип электрофургона для служб доставки SDV 3.
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