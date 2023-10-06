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За рулем

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Полноприводный Соболь NN: первое знакомство

Полноприводный Соболь NN: первое знакомство

Из легкой техники ГАЗ привез на Комтранс несколько интересных машин – в частности, «скорую помощь» на базе ГАЗели NN заводского производства с задней пневмоподвеской и прототип электрофургона для служб доставки SDV 3.

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