В партии очищенной свёклы от ООО «Дивергент» обнаружено опасное превышение уровня кадмия.Управление Роспотребнадзора по Брянской области экстренно предупредило жителей региона об опасных овощах, появившихся на рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- Препараты для сни...
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым