Россиянам рассказали, какие колбасы не стоит покупать

Проблема некачественных колбасных изделий в России сохраняется. Исследование, проведенное Роскачеством, показало, что многие производители используют неприемлемые ингредиенты, такие как красители и антибиотики неопределенного происхождения, а также мясо птицы вместо традиционных мясных компонентов.