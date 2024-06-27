Россиянам рассказали, какие колбасы не стоит покупать

Проблема некачественных колбасных изделий в России сохраняется. Исследование, проведенное Роскачеством, показало, что многие производители используют неприемлемые ингредиенты, такие как красители и антибиотики неопределенного происхождения, а также мясо птицы вместо традиционных мясных компонентов.
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