МИД России вызвал временную поверенную в делах Латвии Рамону Красовску, которой был заявлен решительный протест.
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