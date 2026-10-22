Решение окружной думы Ханты-Мансийского автономного округа ограничить доступ к социальным выплатам и льготам для иностранных граждан и недавно получивших гражданство лиц знаменует собой важный сдвиг в региональной политике.
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Нужно четко отделить возвращающихся СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ от трудовых мигрантов и никаким образом не допускать смешивания этих понятий.
Почему 5 лет проживания - это мало, должно быть не менее 10 лет, а то и 15 лет.
Похоже, Кухаруку на пользу пошла женитьба.
ФАКТ.
Молодцы. По всей России бы так созрели чиновники.
Это везде должно быть даже не только в больших городах, но и сёлах и деревень .
Поддерживаю.
Ханты Мансийский Округ прав,все бы так
Отлично, но согласна с теми , кто считает, что нужно установить срок побольше.
ХАНТЫ -МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 100 БАЛЛОВ !