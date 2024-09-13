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Закон, порядок, государство

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Гражданин Индии поблагодарил калининградских полицейских, вернувших ему похищенный злоумышленником велосипед

Гражданин Индии поблагодарил калининградских полицейских, вернувших ему похищенный злоумышленником велосипед

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда раскрыли кражу велосипеда, принадлежащего гражданину Республики Индия.

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