С февраля 2022 года начался процесс реформирования власти в стране. Вернее переформатирования От Госдумы поступило разрешение для губернаторов регионов увольнять глав муниципалитетов и глав местного самоуправления за выговор.
Ужесточение ответственности чиновников: инициатива Госдумы
Комментарии
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Татьяна Петрова
..."каждый спортсмен или лицедей во власти может корректировать Основной Закон под себя"... - Дополнения, изменения и новые законы - это и есть основная работа Госдумы. В соответствии с частью 3 статьи 105 Конституции Российской Федерации принятый Государственной Думой федеральный закон в течение пяти дней передается на рассмотрение Совета Федерации. Если одобрят там, закон направляется Президенту. Если он закон не одобряет, то возвращает и Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией порядке вновь рассматривают закон. Президент одобрил -закон (поправки, изменения) вносятся в Конституцию. Читайте внимательно Конституцию РФ.
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7 час.
Святогор Князев
Татьяна, простите, вы постите чушь! Вы сами себя послушайте! Вы пишете о процедуре принятия закона, а я вам о верховенстве Конституции над федеральными законами и другими законами! Кто имеет право отменить Конституцию? Какой закон может отменить действие конституционных прав народа? Никакой Президент, и никакая Государственная Дума не имеет право вносить самолично изменения в Конституцию РФ! Только народное волеизьявление в форме референдума!
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7 час.
Татьяна Петрова
На все вопросы ответит Конституционный Суд Российской Федерации -высший судебный орган конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод. Поживём - увидим.
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7 час.
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