Ужесточение ответственности чиновников: инициатива Госдумы

Татьяна Петрова ..."каждый спортсмен или лицедей во власти может корректировать Основной Закон под себя"... - Дополнения, изменения и новые законы - это и есть основная работа Госдумы. В соответствии с частью 3 статьи 105 Конституции Российской Федерации принятый Государственной Думой федеральный закон в течение пяти дней передается на рассмотрение Совета Федерации. Если одобрят там, закон направляется Президенту. Если он закон не одобряет, то возвращает и Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией порядке вновь рассматривают закон. Президент одобрил -закон (поправки, изменения) вносятся в Конституцию. Читайте внимательно Конституцию РФ.

Святогор Князев Татьяна, простите, вы постите чушь! Вы сами себя послушайте! Вы пишете о процедуре принятия закона, а я вам о верховенстве Конституции над федеральными законами и другими законами! Кто имеет право отменить Конституцию? Какой закон может отменить действие конституционных прав народа? Никакой Президент, и никакая Государственная Дума не имеет право вносить самолично изменения в Конституцию РФ! Только народное волеизьявление в форме референдума!