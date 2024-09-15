Руководство по дресс-коду для дам на все случаи жизни

Вы когда-нибудь получали приглашение, а потом оказывались в тупике из-за дресс-кода? Мы вас не виним! Разобраться в разнице между нарядным повседневным, элегантным повседневным, черным галстуком и необязательным черным галстуком может показаться невыполнимым кошмаром.
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