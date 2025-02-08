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"Зачем вы сбрасываете!": "Почтальоны" с украинского хутора атаковали номер актрисы Поплавской

"Зачем вы сбрасываете!": "Почтальоны" с украинского хутора атаковали номер актрисы Поплавской

"Почтальоны" с украинского хутора атаковали номер Яны Поплавской. "Зачем вы сбрасываете!", - твердил актрисе настырный собеседник.

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