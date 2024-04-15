Депутат Немкин: пользователей VPN-сервисов могут вовлечь в преступные схемы

Программа может содержать дополнительный функционал Пользователи могут быть втянуты в преступные схемы из-за использования VPN-сервисов, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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