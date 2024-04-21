Выруси угрожают...

Алексей Тан

А почему это ... каждую нерусь, инородца... начали ВЫрусями называть!!??... А какое отношение к РУССКИМ имеют евреи и армяне, поляки и шведы, венгры и румыны??.... и почему это, каждая ИНОРОДНАЯ мерзость, ... каждую грязь, зверьков и преступников.... обязательно.... НУ ХОТЬ какимни будь боком... но обязательно с РУССКИМИ связать, или намекнуть на связи!!?.