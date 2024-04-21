Новыми вылазками предателей, так называемых "русских добровольцев", и новыми атаками дронов угрожает России выруси из РДК.
Выруси угрожают...
Комментарии
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Алексей Тан
А почему это ... каждую нерусь, инородца... начали ВЫрусями называть!!??... А какое отношение к РУССКИМ имеют евреи и армяне, поляки и шведы, венгры и румыны??.... и почему это, каждая ИНОРОДНАЯ мерзость, ... каждую грязь, зверьков и преступников.... обязательно.... НУ ХОТЬ какимни будь боком... но обязательно с РУССКИМИ связать, или намекнуть на связи!!?.
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