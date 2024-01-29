Tesla потратит огромные средства на свой суперкомпьютер Dojo и строительство ещё одного в Государственном университете Нью-Йорка

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул провела в пятницу слушания по экономическому развитию штата, чтобы официально объявить о планах Tesla построить свой следующий суперкомпьютер Dojo на своем кластере Gigafactory в Буффало.
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