Такой рыбный суп всегда получается сытным и вкусным

Добавляю в суп один простой продукт, который дает ему сытность, отличный вкус, и делает его более густым.
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