Global Look Press/Hun Chustine Minoda/Keystone Press Agency Попытки лидера Соединенных Штатов Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе является "циничной политическоЙ уловкой", необходимой лишь для отсрочки поражения Киева в конфликте с Россией.