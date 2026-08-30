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Инфекционист Поздняков объяснил, почему осенью клещи опаснее, чем весной

Инфекционист Поздняков объяснил, почему осенью клещи опаснее, чем весной

В начале лета люди еще помнят о клещах и соблюдают меры предосторожности. А вот об осеннем пике активности кровопийц многие забывают.

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