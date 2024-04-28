Как индустрия комиксов стала частью предвыборной кампании в США

Недавно в США комиксе «Титаны Байдена против Титанов Трампа» производства Keenspot. Как предвыборная борьба попадает на страницы комиксов, а комиксы становятся частью политики - в материале RTVI<strong>У президента США Джо Байдена и его конкурента Дональда Трампа намечается баттл.