Интернет-мошенники освоили метод обмана с аккаунтов официальных лиц

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Новый метод с использованием фейковых аккаунтов представителей региональных властей и ведомств освоили интернет-мошенники, теперь они клонируют официальные страницы, рассказал эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.
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