БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Смотрели и смеялись»: накажут ли мужчин, наблюдавших за пытками девушек на автомойке?!/Похитили подростков и держали в квартире: новый эпизод в деле банды, пытающей жертв на автомойке!

«Смотрели и смеялись»: накажут ли мужчин, наблюдавших за пытками девушек на автомойке?!/Похитили подростков и держали в квартире: новый эпизод в деле банды, пытающей жертв на автомойке!

На Урале продолжается расследование громкого дела о пытках девушек в Каменске-Уральском. Напомним, вечером 3 января пятеро парней на двух машинах против воли увезли четырех девушек на автомойку, полтора часа издевались над ними и снимали происходящее на видео.

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