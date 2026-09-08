НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

92 подписчика

Мнение: «Переговоры в Киеве – это шоу в лучших традициях «95-го квартала», – Дмитрий Евстафьев

Мнение: «Переговоры в Киеве – это шоу в лучших традициях «95-го квартала», – Дмитрий Евстафьев

Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в эфире программы «Мнение» заявил, что заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о положительных результатах переговоров о мире в Москве и Киеве было ожидаемым, а на повестке дня стоят условия, предъявленные российской стороной.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым