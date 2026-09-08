Мнение: «Переговоры в Киеве – это шоу в лучших традициях «95-го квартала», – Дмитрий Евстафьев

Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в эфире программы «Мнение» заявил, что заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о положительных результатах переговоров о мире в Москве и Киеве было ожидаемым, а на повестке дня стоят условия, предъявленные российской стороной.
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