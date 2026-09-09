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Новости Липецка

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Липецкий сенатор Евгения Уваркина встретилась с участницами программы «Мама-предприниматель»

Липецкий сенатор Евгения Уваркина встретилась с участницами программы «Мама-предприниматель»

Евгения Уваркина провела встречу с участницами программы «Мама-предприниматель». В этом году конкурсный отбор прошли 30 женщин с детьми, которые несколько дней будут изучать основы предпринимательства.

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