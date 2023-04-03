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Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США Флейка после встречи дипломата с кандидатом от оппозиции Кылычдароглу

Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США Флейка после встречи дипломата с кандидатом от оппозиции Кылычдароглу

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что его двери закрыты для посла Соединенных Штатов Джеффри Флейка после состоявшейся встречи американского дипломатического представителя с кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

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