Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США Флейка после встречи дипломата с кандидатом от оппозиции Кылычдароглу

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что его двери закрыты для посла Соединенных Штатов Джеффри Флейка после состоявшейся встречи американского дипломатического представителя с кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
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