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Русская весна

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«Крестный отец ИИ» призвал запретить разработку сверхмощных нейросетей: Хинтон предупредил об уничтожении человечества

«Крестный отец ИИ» призвал запретить разработку сверхмощных нейросетей: Хинтон предупредил об уничтожении человечества

Британско-канадский учёный Джеффри Хинтон, лауреат Нобелевской премии по физике и один из создателей современных искусственных нейронных сетей, заявил о критической угрозе со стороны искусственного интеллекта.

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