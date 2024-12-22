В Германии заявили, что поездка Шольца с мирной миссией Москву вполне реальна

Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Москву с мирной миссией вполне реальна. По словам депутата Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Райнера Ротфусса, визит может состояться в рамках предвыборной кампании в ФРГ, пишет ТАСС.