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В Германии заявили, что поездка Шольца с мирной миссией Москву вполне реальна

В Германии заявили, что поездка Шольца с мирной миссией Москву вполне реальна

Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в Москву с мирной миссией вполне реальна. По словам депутата Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Райнера Ротфусса, визит может состояться в рамках предвыборной кампании в ФРГ, пишет ТАСС.

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