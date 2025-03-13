Эвакуация из Казачьей Локни: как люди выживали под гнетом украинских боевиков

В Курской области уже несколько дней развиваются основные события специальной военной операции. Во время визита в штаб курской группировки Владимир Путин отдельно отметил, что Россия будет относиться к украинским военным, захваченным на территории региона, как к террористам.
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