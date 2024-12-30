Сергей Карякин: «Символично, что в последнее время чемпионами мира становятся только 18-летние. Шахматы стремительно молодеют»

«Поздравляю Володара Мурзина с прекрасной победой на ЧМ по быстрым шахматам, который проходит в эти дни в Нью-Йорке! 18-летний российский шахматист лидировал весь турнир и по праву завоевал чемпионское звание! Символично, что в последнее время чемпионами мира становятся только 18-летние.