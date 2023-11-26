Минагрополитики Украины: дефицит топлива возник из-за блокады границы с Польшей

Перебои с поставками топлива возникли на Украине из-за перекрытия границы с Польшей. С таким заявлением заместитель министра аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич выступил в эфире новостного телемарафона.
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