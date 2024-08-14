Новому пулемёту быть

Недавно концерн «Калашников» представил несколько перспективных образцов вооружения. Некоторые из них предназначены для зарубежных покупателей, так как разработаны под боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО.
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