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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Контроль на остановках. В Барнауле проверили работу автобусов и троллейбусов

Контроль на остановках. В Барнауле проверили работу автобусов и троллейбусов

Недочеты выявляли на маршрутах № 6, 113к, 1 и 114 Специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула проверили, как перевозчики выполняют условия городских контрактов, сообщает мэрия краевой столицы.

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