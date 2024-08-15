Стал известен средний размер заработной платы в Архангельской области

Специалисты hh.ru составили рейтинг российских регионов по темпам роста зарплат за год. Архангельская область заняла 41-е место по текущему уровню заработной платы и 40-е — по динамике роста дохода за год.
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