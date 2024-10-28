Парикмахер в Севастополе отделается штрафом за плевки по машине российского военного

Политнавигатор Наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей угрожает 26-летнему работнику парикмахерской в Севастополе за публичное оскорбление участников СВО, которое правоохранители трактовали как дискредитацию ВС РФ.
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