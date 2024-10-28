Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Maxim Yushkin
    "...(на БРИКС было) 36 делегаций, в Швейцарии было 98". Если начать так считать, то получится Россия+Индия+Китай=Литв...Беглый киевский м...
  • Русская Северяночка
    Приезжайте в Питер, например на Сенную, или просто прогуляйтесь в центр, и вы их там увидите. Бродят с хвостами в кош...А вообще кто-нибу...
  • ПавелЗзаварзин
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Парикмахер в Севастополе отделается штрафом за плевки по машине российского военного

Парикмахер в Севастополе отделается штрафом за плевки по машине российского военного

Политнавигатор Наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей угрожает 26-летнему работнику парикмахерской в Севастополе за публичное оскорбление участников СВО, которое правоохранители трактовали как дискредитацию ВС РФ.

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