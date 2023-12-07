«Я всегда рядом, или Встреча со святым Климентом»

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого, общественная организация «Наследие Святого Климента Римского», Севастопольское Благочиние, «Исторический клуб «Севастополь Таврический» в эти предновогодние дни приглашают детей среднего школьного возраста принять участие в литературной игре «Допиши свою главу!» в рамках просветительской акции, посвященной Дню памяти святого Климента, первого Небесного покровителя Русской земли.