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Вести Севастополь

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«Я всегда рядом, или Встреча со святым Климентом»

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого, общественная организация «Наследие Святого Климента Римского», Севастопольское Благочиние, «Исторический клуб «Севастополь Таврический» в эти предновогодние дни приглашают детей среднего школьного возраста принять участие в литературной игре «Допиши свою главу!» в рамках просветительской акции, посвященной Дню памяти святого Климента, первого Небесного покровителя Русской земли.

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