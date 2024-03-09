Риттер: Макрон пытается втянуть США в конфликт с Россией

REUTERS/Lewis Joly Провокационными заявлениями об отправке войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в конфликт с Россией, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии