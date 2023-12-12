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«Пацанские» разборки: Кто и зачем хочет запретить в России самый популярный сериал 2023 года

«Пацанские» разборки: Кто и зачем хочет запретить в России самый популярный сериал 2023 года

Политнавигатор Завершилась история с жалобой председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Натальи Орловой в Роскомнадзор на нашумевший сериал о подростковых бандах Казани «Слово пацана.

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Комментарии
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Владимир Аверков
ориентироваться на вкусы незрелой публики(каковой является бОльшая часть молодняка)-верный путь к потере нравственных ориентиров...это показывает практика съёмок и демонстрации многочисленных &quot;сыриалов&quot;....Любое произведение искусства-это прежде всего ИДЕЯ...и пусть даже в конце зло будет наказано,но представлять сраных бандюков в виде друзей-мушкетёров(как в Бригаде)-это настоящее преступление...Мардан хороший парень,но его частенько заносит в дебри,где он плавает...не лучшим образом...Кусочек фильма я посмотрел,жалею о потерянном времени и испорченном настроении-для лохов попрёт,а те,кто варился в подобном бульоне-будут плеваться от этой поделки на коленке...но судьбы сериал некоторым может в дальнейшем попортить...
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11 час.
Сергей Трофимов
всех принимавших участие в съемках этого сериала расстрелять  всех
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8 час.
Аршак Меликджанян
если государство не имеет своей идеологии, целеполагания, а соответственно определённой цензуры и не пытается их  внедрят, значить в общество этого государства, особенно в молодёжь,  будет внедрятся чужие идеологии и целеполагания и не понимать этого нужно быть ИДИОТАМИ или сознательно закладывать бомбу по будущее, пример украина................
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8 час.

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