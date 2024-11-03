Ган: в Русской зарубежной церкви заявили о нейтралитете по выборам в США

Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) занимала и занимает нейтральную политическую позицию по поводу президентских выборов в Соединенных Штатах, но призывает к исполнению гражданского долга и молитве о воле Божией.
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