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Ган: в Русской зарубежной церкви заявили о нейтралитете по выборам в США

Ган: в Русской зарубежной церкви заявили о нейтралитете по выборам в США

Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) занимала и занимает нейтральную политическую позицию по поводу президентских выборов в Соединенных Штатах, но призывает к исполнению гражданского долга и молитве о воле Божией.

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