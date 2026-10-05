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МОСИНФОРМ

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Собянин: За первый месяц работы на Рублево-Архангельской линии было совершено свыше 850 тыс. поездок

Собянин: За первый месяц работы на Рублево-Архангельской линии было совершено свыше 850 тыс. поездок

Рублево-Архангельская линия Московского метрополитена была запущена месяц назад. Ее открытие улучшило транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей пяти районов Москвы.

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