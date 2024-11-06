Трамп побеждает на выборах президента США

лина любимцева

Трамп добился своего.... А то что за дела? ВСЕ в основном ПО ДВА СРОКА были президентами США, а Трамп ТОЛЬКО ОДИН СРОК!!.... Из кожи вон лез, чтобы еще добыть второй срок. И ДОБИЛСЯ СВОЕГО!! ......... Упрямый мужик, ничего не скажешь... А сколько нервов себе помотал при этом... ОНО ТОГО СТОИЛО?...