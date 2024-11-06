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Трамп побеждает на выборах президента США

Трамп побеждает на выборах президента США

Агент Дональд возвращается в Белый Дом.Республиканская партия захватывает контроль над Сенатом США.Осталась одна интрига - сохранят ли Республиканцы еще и контроль над Палатой Представителей.

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Комментарии
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И
Искандер
Отлично!
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16 час.
лина любимцева
Трамп добился своего.... А то что за дела? ВСЕ в основном ПО ДВА СРОКА были президентами США, а Трамп ТОЛЬКО ОДИН СРОК!!.... Из кожи вон лез, чтобы еще добыть второй срок. И ДОБИЛСЯ СВОЕГО!! .........   Упрямый мужик, ничего не скажешь... А сколько нервов себе помотал при этом... ОНО ТОГО СТОИЛО?...
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11 час.
лл
лина любимцева
Пока суть до дела, они Трампа и прикончить могут еще до вступления в должность президента США....   За американцами  и не заржавеет...
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11 час.

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