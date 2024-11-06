Агент Дональд возвращается в Белый Дом.Республиканская партия захватывает контроль над Сенатом США.Осталась одна интрига - сохранят ли Республиканцы еще и контроль над Палатой Представителей.
Трамп побеждает на выборах президента США
Комментарии
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И
Искандер
Отлично!
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16 час.
лина любимцева
Трамп добился своего.... А то что за дела? ВСЕ в основном ПО ДВА СРОКА были президентами США, а Трамп ТОЛЬКО ОДИН СРОК!!.... Из кожи вон лез, чтобы еще добыть второй срок. И ДОБИЛСЯ СВОЕГО!! ......... Упрямый мужик, ничего не скажешь... А сколько нервов себе помотал при этом... ОНО ТОГО СТОИЛО?...
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11 час.
лл
лина любимцева
Пока суть до дела, они Трампа и прикончить могут еще до вступления в должность президента США.... За американцами и не заржавеет...
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11 час.
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