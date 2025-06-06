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«Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поругались. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?

«Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поругались. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?

5 июня президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые публично раскритиковал американского миллиардера Илона Маска, который ранее покинул администрацию.

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