Маркетплейсу iHerb вновь грозит блокировка

Суд уже вынес соответствующее постановление, но в силу оно не вступило. И если после предыдущих похожих жалоб была заблокирована лишь мобильная версия онлайн-магазина, то теперь могут закрыть и сайтСуд Барнаула признал запрещенной в России информацию на сайте интернет-магазина iHerb и постановил ограничить работу его российской версии.