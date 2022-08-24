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Стало известно, до какого числа продлится аномальная жара в России

Стало известно, до какого числа продлится аномальная жара в России

С 24 по 28 августа почти на всей европейской части России будет стоять аномальная жара. Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура будет существенно превышать климатическую норму.

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