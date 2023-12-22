Компания VGV готовится к выходу на российский рынок

Китайский бренд VGV появился в 2019 году, но не на пустом месте. У ее истоков стоит завод Chongqing Yuzhou Automotive, открытый еще в 1956 году и производивший легкие грузовички и автомобильные комплектующие.
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